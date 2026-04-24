Doruk Madencilik işçilerinin eylemleri Ankara’da devam ediyor: Yağmur altında hak arayışı

Doruk Madencilik işçileri dün sabah işveren Yıldızlar SSS Holding’in önüne gittiler. İşçilerin binaya yaklaşmalarına izin verilmedi. Madenciler burada yaptıkları açıklamalarda, tepkilerini dile getirdi.

‘HÜKÜMET DUY SESİMİZİ’

Bir işçi, “Hükümet duy sesimizi. Kaç gündür çocuklarımızı göremiyoruz. Benim verdiğim oyla oradasın, neden bize sahip çıkmıyorsun” diye seslendi. Hakları olanı almadan Ankara’dan ayrılmayacaklarını belirten işçiler, işverene tepki göstererek, “Çocuklarımızın hakkını, çocuklarımızın geleceğini böyle zalimlere bırakmayacağız” dedi. Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, işverene işaret ederek, “Bu arkadaş çok nitelikli, pervasızca işçinin hakkına çökmüş. 15 senedir işçilerin, alacaklarını, tazminatlarını vermemiş. ihbarını, kıdemini ödememiş. Bu arkadaşın ne hikmetse 6 bin maden ruhsatı var. Maden sektörünün yüzde 70’inin ruhsatı bu arkadaşın elinde” dedi. Çakır, yılmayacaklarını, pes etmeyeceklerini söyledi. Herkesin yasadan söz ettiğine işaret eden Çakır, “Bu arkadaşa yasa işlemiyor. İşçilere yasa işliyor. Hakkını arayan işçi gözaltına alınıyor” diye konuştu.

AKP İLE DE GÖRÜŞTÜLER

Madenciler içerisinden 10 kişi önceki gün Meclis’e giderek CHP, Gelecek Partisi, Yeni Yol Partisi, DEM Parti, İYİ Parti temsilcileri ile görüştü. Madencilerin görüştükleri isimler arasında AKP Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç da yer aldı. Madenciler görüşmenin iyi geçtiğini bildirdi. Görüşmelerde siyasi parti temsilcilerinin tamamının, işçilerin haklılıklarını dile getirdikleri belirtildi. Bu arada açlık grevinde fenalaşan bir işçi hastaneye kaldırıldı.

AİLELER GELDİ

İşçiler dün yağmur altında Kurtuluş Parkı’nda açlık grevine devam ederken, aileleri de onlara desteğe geldi.

‘KUTUP YILDIZI’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Kurtuluş Parkı’na giderek işçilere destek verdi. Özel, “Göstermiş olduğunuz bu mücadele, Türkiye’de hakkı yenen bütün mağdurlar için, bütün emekçiler için aslında bir kutup yıldızı.

Sizin gösterdiğiniz yolda aslında yürümesi gerekip de cesaret edemeyenler, bunlara cesaret bulacaklar” dedi. Madencilerin, emekçiler açısından çok iyi örnek olduğunu belirten Özel, “Rejim bunu kötü örnek kabul ediyor. Çünkü rejim, bugünkü yönetim sermayenin yanında, emekçinin karşısında kendisini konumlamış durumda” diye konuştu. Özel, CHP olarak işçilerin yanında olduklarını vurgularken, şunları söyledi:

“Şimdiden eninde sonunda hakkınızı alacaksınız. Biz, sizi desteklemeye, evlatlarınızın yanında olmaya devam edeceğiz. İleride bu iktidar değişip gerçekten halkın iktidarı geldiğinde nasıl 1980 darbesinden önce hemen her işçi sendikalıysa ve gram hakkı varsa, söke söke hakkını alıyorsa sizin önderlik ettiğiniz bu yolda Türkiye işçi sınıfı örgütlenecek ve herkes söke söke hakkını alacak...Yıldızlar Holding’e karşı verilen direnişi saygıyla selamlıyoruz. Yaşasın Türkiye işçi sınıfının mücadelesi.”

‘İKTİDAR SERMAYENİN YANINDA’

DEM Parti Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları da işçilere destek ziyaretinde bulundu. Hatimoğulları, “İşçiler sanık değildir, ‘ben açım ekmeğim için mücadele ediyorum, maaşımı istiyorum’ diyen işçilere suçlu muamelesi yapılarak onları gözaltına almak adaletsizliğin ta kendisidir. İşçinin, emekçinin, yoksulun yanında değil bu iktidar. Bu iktidar bir avuç sermaye grubunun yanında ve onların hakkını koruyor” dedi.

‘FATURALARIMI KİM ÖDEYECEK ?’

İşçilere aileleri de destek verdi. Bir işçinin eşi elindeki faturaları göstererek, “Benim eşim Ramazan’ın ortasında ücretsiz izne çıkarıldı. 5 kuruş paramız yok. Bu adamın buradan ne zaman geleceği belli değil. Ben bunu nasıl ödeyeceğim ? Bu 3 faturayı, kirayı kim ödeyecek ? Benim evimi kim geçindirecek ?” diye sordu.

Başka bir madencinin çocukları, babalarının hakkını almak için geldiklerini söyledi. Madencinin eşi de, 2016 yılından bu yana eşinin ücretlerini düzenli alamadığını, belirterek, “Biz dilenmiyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Bu çocukların boyunlarını bükmeyin. Sesimizi duymuyorlar... Çocuğumun, kızımın doğum günü oldu. Hediye alamadım. Ben de isterdim hediye almak, pasta alıp mum üfletmeyi çok isterdim. Yok paramız” dedi.

Başka bir madenci eşi, Özgür Özel’e, “Ne uyku uyuyoruz, ne yemek yiyebiliyoruz. Çocuklarımızla perişan haldeyiz, lütfen sesimizi duysunlar. Bir an önce evlerimize dönelim” dedi.

'BABAM 5 AYDA 10 YIL YAŞLANDI'

Bir madencinin kızı, “Babam 5 aydır maaş alamıyor. Babam 5 ayda 10 yıl yaşlandı. Gözlerimin önünde eridi. ‘Ben evlatlarıma yetemiyorum’ diye düşünmekten gözlerimin önünde eridi” diye konuştu. Madencilerin çocukları da babalarına destek verdi.