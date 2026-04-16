Doruk Madencilik işçilerinin yürüyüşleri sürerken, madencilerin anlattıkları yaşananları gözler önüne serdi: Emekçiye zulüm

Eskişehir Mihalıççık’ta Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçilerinin ödenmeyen ücretleri ve tazminatları için başlattıkları yürüyüş sürüyor. Eskişehir Mihalıççık’taki madenin önünden 13 Nisan’da yürüyüşe başlayan işçiler önceki geceyi Beypazarı’nda geçirdi. İşçiler dün yeniden yürüyüşe başladı. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, işçilere destek ziyaretinde bulundu.

İşçiler yaşadıkları sorunları anlattı. Aylardır maaş alamadıklarını belirten işçiler, işten çıkarılanlara tazminatlarının ödenmediğini söyledi. 40 yaşında olduğunu belirten bir işçi, “Doğduğumuz günden bu yana alıp alabileciğimiz para bu. 15 yılımı verdim ben buraya. Bu yaştan sonra artık başka biryerde çalışamam” dedi.

‘YARDIMLAR KESİLDİ’

Bazı işçiler, işverenin sigorta primlerini yatırdığını ancak ücretleri ödemediğine dikkat çekti. Sigorta yatırıldığı için de sistemde çalışıyor gözüktüklerini bu nedenle de başka bir yerden yardım almak istediklerinde bu yardımların kesildiğini anlatan işçiler, “Sigorta yatıyor gözüküyor ama ücretlerimiz ödenmiyor” dedi. 6 ayda bir ücretsiz izne çıkarıldıklarını anlatan işçiler, evlere gönderilen tebligatlarla ücretsiz izin bildirimlerinin yapıldığını söyledi.

‘BES İÇİN ÖDEME YAPILMAMIŞ’

İşçiler, yaşadıkları sorunları şöyle anlattı:

“Aramızda icralık olanlar var. İcra ücretten kesiliyor ama icra dairesine ödenmiyor. Aynı şekilde nafaka, BES’te bizden kesiliyor ancak gerekli yerlere yatırılmıyor. 3-5 aydır ücret alamıyoruz bari BES’i iptal ettirelim paramızı alalım, borcumuzu ödeyelim diye arıyoruz, BES’ten bize diyorlar ki ‘sizin sadece bir taksidiniz yatmış. Onun dışında sizin hesabınızda para yok’. Yatırmamışlar.”

‘ÇEKMEDİĞİMİZ ÇİLE KALMADI’

Madencilere eşleri ve yakınları da destek veriyor. Eşine destek için çocukları ile gelen madenci eşi konuşması ile çevredekileri de duygulandırdı. Yaşadıklarını anlatan yurttaş, şunları söyledi:

“Bir insan evine fatura gelince ağlar mı? Ben bu faturayı nasıl ödeyeğim diye korkar mı? Biz doğalgazı en düşükte yaktık. Gece bütün fişleri çektik. Tasarruf etmeye çalıştık. Biz aç susuz çekmediğimiz çile kalmadı. Çocuklarıma para yok demekten dilimde tüy bitti. Çocuklarıma bayramlık alamadım, 23 Nisan kıyafeti alamadım. Harçlık veremedim. Aklım çıktı ben çocuklarıma ne yedireceğim, ne içereceğim diye. Faturalarımızı, kiralarımızı ödeyemiyoruz. Çocuklarımız okulda yüzü aşağıda geziyor. Çünkü paramız yok. Herkes çatır çatır kantinden para harcarken, benim çocuğum harçlık istiyor, veremiyorum. Yok çünkü. Elinden gelen tarlaya ek işe gidiyor. Ben eşime destek için çalışıyorum. Çocuklarım küçük aklım çıkıyor çocuklarıma birşey olacak diye. Merdiven temizliğine gidiyorum, cenazelere yemek servislerine gidiyorum. Bulaşık işine gidiyorum. Gocunmuyorum asla. Bugün de eşimin arkasındayım yarın da arkasındayım. Sinir hastası oldum, hastanelerden gelemiyorum. Çocuklarıma ilaç alamıyorum. Bunu hangi kadın yaşamak ister? Ben sürekli belediyelere gitmekten, yardım istemekten utandım. Ben bunu neden yaşıyorum? Bizi bu duruma düşürenler utansın. Biz sadaka istemiyoruz, haklarımızı versinler. Ben çocuğumu nasıl okutacağım?”

‘BU DOLANDIRICILIKTIR’

CHP’li Bakırlıoğlu da, işyerinin 2022 öncesinde TMSF’de olduğuna işaret ederek, “TMSF burayı 6 yıl işletmiş. Devrederken önceki dönemdeki işçilerin bütün alacakları, kıdem tazminatlarını sıfırlaması lazımdı. TMSF böyle bir şirkete burayı devretmiş. İşyerini devralan şirket de işçilerin haklarını vermiyor. Bir insanın BES parasını hesabından kesip de fona yatırmamak dolandırılıcıktır. İcra parası kesip de icra dairesine yatırmamak dolandırıcılıktır. Nafaka için kesinti yapıp yatırmıyorsa bu dolandırılıcıktır. Ben ilk kez böyle birşey duyuyorum” dedi. Bakırlıoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na da seslenerek işçilerin seslerinin duyulmasını istedi. Bakanlıklardan, işçilerin sorunlarını dinlemelerini isteyen Bakırlıoğlu, “Patronlara sesleniyoruz: Bir gün aç yatın bakalım. Bu insanlar aylardır ücret alamıyor. Aylar boyu ücretsiz izne yollanıyorlar. Hepsinin borcu var” diye konuştu.