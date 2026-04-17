Doruk madencilik işçilerinin yürüyüşü 4. gününde de devam etti: ‘Yeraltında ölüm korkusu, yerüstünde ekmek kavgası’

Eskişehir Mihalıççık’tan yola çıkan Doruk Madencilik işçilerinin Ankara’daki yürüyüşleri 4. gününde de devam etti. İşçiler Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yaşamını yitiren öğretmen ve öğrenciler için dün sabah saygı duruşunda bulundu. Bağımsız Maden-İş Sendikası eğitim ve örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, Kahramanmaş ve Şanlıurfa’da yaşananların eğitim sisteminin içinde bulunduğu durumu gösterdiğine dikkat çekti. Aksu, MESEM projeleri kapsamında çalışırken yaşanını yitiren çocuklara işaret ederek, sorumluların bugün de “sorumluluk bizde değil oyununu oynamaya devam ettiklerini” söyledi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, “Yeraltında ölüm korkusuyla, yerüstünde ekmek kavgası için mücadele etmeye devam ediyoruz. Bizler çoğunluktayız. Birlik olduktan sonra bu arkadaşları dize getiririz. Muhalefetiyle iktidarıyla işçiyi savunan kimse biz ona teşekkür ederiz” dedi.

'NE İŞİNİZ VAR SİZİN ORADA ?'

Milletvekillerine seslenen Çakır, şöyle devam etti:

“Orada 600 milletvekilinin ne işi var ? Bu işçileri savunmayacaksanız, bu çiftçileri savunmayacaksanız, bu emekçileri savunmayacaksanız, bu yedi kat yerin altına giden madencileri savunmayacaksanız ne işiniz var sizin orada ? Gelin buyurun bu meseleyi bir an önce çözün, biz de susarız, teşekkür ederiz ancak bu işçilerin çoluğu çoçuğu evlerinde bekliyor. Bu insanlar günde 25 km yol yürüyorlar. Sizler hiç yürüdünüz mü ? Bu işçinin bir an önce meselesini çözün.”