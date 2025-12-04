Dosya bilirkişiden gelmedi: 139 sanıklı Saraçhane davası Ocak’a ertelendi

“2911 sayılı Kanun’a aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak ve polisin dağılma ihtarına uymamak” suçlamasıyla haklarında dava açılan ve aralarında eski CHP Parti Meclisi üyesi Berkay Gezgin’in de bulunduğu sanıklar bugün İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Bu duruşmada da savcı esasa ilişkin mütalaasını sunmadı. Dosyada yer alan CD görüntülerinin çözümü için bilirkişiye gönderilen dosyanın henüz geri dönmediğini belirten mahkeme, duruşmayı 14 Ocak 2026, saat 09.30’a erteledi.

NE OLMUŞTU?

Mahkeme kolluk kuvvetleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu

Mahkeme, gözaltı sürecinde yaşandığı ileri sürülen “işkence” ve “kötü muamele” iddialarının soruşturulması ve yasal sürecin başlatılması için ilgili kurumlara suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.