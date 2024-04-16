Down sendromlu gencin parasını çaldı: Yakalandı!

Edirne'de down sendromlu gencin parası ve cep telefonunu çalan şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

AA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 08:48
Down sendromlu gencin parasını çaldı: Yakalandı!
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İddiaya göre, 25 Kasım Stadyumu yakınında gezdiği sırada down sendromlu Oğuzhan A.'nın yanına tanımadığı bir kişi yaklaştı.

Oğuzhan A.'nın cebindeki 400 lirasını ve cep telefonunu gasbeden şüpheli kaçtı.

Oğuzhan A.'nın polis ekiplerine hırsızın eşkalini bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Kısa sürede yakalanan zanlının emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği ve çaldığı cep telefonunu sattığını söylediği öğrenildi.


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