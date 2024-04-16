Down sendromlu gencin parasını çaldı: Yakalandı!
Edirne'de down sendromlu gencin parası ve cep telefonunu çalan şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
İddiaya göre, 25 Kasım Stadyumu yakınında gezdiği sırada down sendromlu Oğuzhan A.'nın yanına tanımadığı bir kişi yaklaştı.
Oğuzhan A.'nın cebindeki 400 lirasını ve cep telefonunu gasbeden şüpheli kaçtı.
Oğuzhan A.'nın polis ekiplerine hırsızın eşkalini bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı.
Kısa sürede yakalanan zanlının emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği ve çaldığı cep telefonunu sattığını söylediği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'a 'Uçum' ve 'Bursalı' çağrısı
- AKP ve MHP’liler erteliyordu
- AKP'nin teklifi oy çokluğuyla reddedildi
- Tevfik Göksu'nun grup başkanvekilliği görevi sona erdi
- CHP'li başkanın ifadesi ortaya çıktı!
- CHP heyeti Antalya Adliyesi önünden seslendi
- CHP ve AKP'nin başkanvekilleri belli oldu
- Demirtaş'tan kendisine 'gerizekalı' diyen Ural'a yanıt!
- Genel Başkan adayı Dervişoğlu'ndan flaş açıklama
- Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu