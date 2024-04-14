Kocaeli'de AVM'lerden hırsızlık yapan zanlı İstanbul'da yakalandı

Kocaeli'de alışveriş merkezlerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 17:24
Kocaeli'de AVM'lerden hırsızlık yapan zanlı İstanbul'da yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Gebze ve Başiskele ilçelerinde alışveriş merkezlerindeki iş yerlerinden ürün hırsızlığı yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen zanlı A.A, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


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