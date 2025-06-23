Dr. Barış Adıbelli: 'Rusya, Ukrayna cephesini kapatmadan yeni cephe açmaz'

İran-İsrail savaşının 10’uncu gününde, ABD savaşa dahil oldu. ABD Başkanı Donald Trump, dün gece saatlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımında, “İran’daki üç nükleer tesise yönelik son derece başarılı saldırımızı tamamladık” dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıkladı. Akademisyen yazar Dr. Barış Adıbelli, Rusya’nın yalnızca moral vermek için İran’ın yanında olacağını, Ukrayna cephesini kapatmadan yeni bir cephe açmayı tercih etmeyeceğini söyledi.



İran-İsrail savaşının 10’uncu gününde, ABD savaşa dahil oldu. ABD Başkanı Donald Trump, dün gece saatlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımında, “İran’daki üç nükleer tesise yönelik son derece başarılı saldırımızı tamamladık” dedi. Bombardımana katılan uçakların İran hava sahası dışına çıktığını vurgulayan Trump, "Fordow nükleer tesisine tam kapasiteli bir bomba attık" ifadelerini kullandı. Trump, “Şimdi barış zamanı” diyerek paylaşımını noktaladı. ABD'nin saldırısının ardından İran'dan İsrail'e misilleme yapıldı. İsrail'in Hayfa ve Tel Aviv şehirleri füzelerle vurulurken bölgede patlamalar yaşandı. Rusya, ABD'yi İsrail'e doğrudan askeri yardım sağlamaması konusunda sert bir dille uyarmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, "ABD, İsrail'e doğrudan yardım sağlamamalı ve hatta bunu düşünmemeli bile" açıklamasını yapmıştı. Güncel gelişmeler, Ortadoğu’daki gerilimin ne yöne evrileceği konusunda merak uyandırdı.

ARAKÇİ PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İstanbul’da yaptığı basın toplantısında, “Ülkemiz saldırgan bir tutumla karşı karşıya. Kendimizi koruma hakkımız çerçevesinde ihtiyaç duyduğumuz ve gerekli oranda cevap vermemiz gerekiyor. Saldırılara gerekli karşılığı vereceğiz. ABD saldırısına karşı ne yapacağımızı paylaşmayacağım. Nükleer silahlanmayı önlemeye ilişkin anlaşma bizi koruyamadı” dedi. “BM Güvenlik Konseyi saldırıyı kınamalı ve rolünü yerine getirmeli” çağrısı yapan Arakçi, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıkladı. Arakçi, Hürmüz Boğazı'nı kapatıp kapatmayacaklarına ilişkin soruya ise, “Önümüzde bir dizi seçenek var. Sadece bu kadarını söyleyeceğim” yanıtını verdi. Daha sonra İran Parlamentosu, Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasını onayladı.

‘RUSYA YALNIZCA MORAL AÇISINDAN İRAN’IN YANINDA OLUR’

Akademisyen yazar Dr. Barış Adıbelli, sürecin geleceğine ilişkin yorumlarını Cumhuriyet’le paylaştı. Amerika’nın İran’a yönelik saldırısıyla çeşitli mesajlar vermeyi amaçladığını söyleyen Adıbelli, “Amerika, ‘Dünyada nerede bana karşı bir tehdit varsa, ben vururum’ dedi. En büyük askeri rekabet içerisinde olduğu Çin’e, Rusya’ya gözdağı verdi. İç kamuoyuna, ‘Amerika aciz değil, zayıf değil, hala güçlü’ mesajını verdi. Nihai olarak Amerika, ‘bu güçle barışı ve diplomasiyi koruyoruz’ mesajını vermeye çalıştı. Bir yandan da ‘İsrail’e saldıran karşısında beni bulur’ dedi” ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Arakçi’nin söylemlerini de yorumlayan Adıbelli, “Arakçi, diplomasiye kapı araladı ama ‘Batı diplomasisine güvenmiyorum’ dedi. Türkiye, bir arabuluculuk teklif etmişti. Arakçi’nin yapılan saldırıları İstanbul’dan yorumlaması, Türkiye’den bir beklentilerinin olduğunu gösterebilir” dedi. ‘Rusya İran’ın yanında savaşa dahil olur mu’ sorusunu da yanıtlayan Adıbelli, “Rusya, siyaseten dahil olabilir. İran’ın yanında moral açısından yanında olur. Ukrayna cephesi kapanmadan ikinci bir cephe açmaz. Putin, ‘İsrail’de en çok konuşulan ikinci dil Rusça’dır’ diyor. İsrail’i de kendisiyle bir ilişki içerisinde tuttu. İsrail’i ötekileştiren bir Putin yok. Aksine bağ kurmaya çalışıyor. Bu koşullarda Rusya, ABD ve İsrail’i karşısına almaz” değerlendirmesini yaptı.