İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce duyurdu: Riva'daki sit alanında dereceyi düşürmeye iptal

Yayınlanma: 29.08.2023 - 19:03

Güncelleme: 29.08.2023 - 19:04

Köklü tarihi ve doğal güzelliğiyle İstanbul'un simge yerlerinden Riva Deresi Mutlak Koruma Kuşağı’ndaki sit alanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından değiştirilmişti.

İBB ise alanın “Kesin Korunacak Hassas Alan” olarak tescilini talep ederek yapılan değişikliğe itiraz etmişti ancak itiraz reddedilmişti. Bunun üzerine yargı yoluna başvurulurken mahkeme, İBB'nin itirazlarını haklı bularak bakanlığın sit derecesi düşürme kararını iptal etti.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'nin paylaşımı şu şekilde: