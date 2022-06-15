Dr. Buğra Gökçe: Raylı sistem kullanım oranı yüzde 47'ye çıkacak

15 Haziran 2022 Çarşamba, 16:39

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği'nin (UITP) her yıl düzenlediği Toplu Taşıma Konferansı bu yıl “Avrasya Bölgesinde Pandemi· Sonrası Mali·, İşletme ve İş Sürekliliği” teması ile İstanbul’da düzenlendi. Konferansta konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, İstanbul'daki toplu taşıma ve ulaşımın geleceğiyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

'BAŞARIMIZIN EŞİ BENZERİ YOK'

Merkezi hükümetin pandemi döneminde diğer hükümetlerden farklı olarak toplu ulaşım sübvansiyonu yapmadığını ve belediyelerin son dönemde artan akaryakıt fiyatlarından kaynaklı yükü, halka aktarmamak için mali kısıtlara rağmen çok büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirten Gökçe, 'İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı’nda 9 hedefleri olduğunun altını çizdi.

Gökçe şu değerlendirmede bulundu:

“Tüm dünyada salgın döneminde merkezi otoriteler toplu ulaşım operatörlerini sübvanse ederek ayakta tuttu. İstanbul’da ise İBB, bu sübvansiyonu öz kaynakları ile sağladı.

İstanbul, toplu taşıma konusunda hayata geçirdiğimiz ve üzerinde çalıştığımız, geleceğe yön verecek uygulamalarla dünyada referans olarak görülüyor. İstanbul’da toplu ulaşımın yüzde 57’si kara yolu, yüzde 40’ı raylı sistem, yüzde 3’ü deniz yolu ulaşımı ile sağlanıyor. Toplam günlük yolculuk sayısı yaklaşık 12 milyon. İstanbul ve belediyelerimizin başarısının eşi benzeri yok. Her gün Portekiz nüfusu kadar insan İstanbul’da toplu taşıma kullanıyor. Raylı sistemlerle günlük yolculuk sayısı ise 3 milyonu yani Atina nüfusunu geçiyor. Bu ölçeğin yarattığı avantajla 21’inci yüzyılda örnek alınacak devrimin eşiğindeyiz. Bu kadar çok insanın katıldığı, talepte bulunduğu ve çözüm bulunması gereken bir deney yok. Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplu taşımada ürettiğimiz yöntemler yepyeni bir dönemin habercisi.

İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu, ‘Raylı Sistemlerde Büyük Hamle’ vizyonunda İstanbul’un ulaşım sorununa yeni bir anlayış ve çözüm getirdi. İBB olarak hedefimiz, raylı sistemleri İstanbul’da ulaşımın omurgası haline getirmek.

Yeni raylı sistem yatırımlarımız ve bütçemizden ödemesini yaparak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan devralacağımız hatlarla kentimizde raylı sistemlerde yolculuk sayısı günde 6 milyona ulaşacak. Ayrıca, otobüs, metrobüs gibi lastik tekerlekli taşıma araçları ve deniz ulaşımını, raylı sistemleri tamamlayacak şekilde planlıyor ve geliştiriyoruz.

'İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı’nı bu vizyonla hazırladık. Bu Plan, sadece Türkiye’de bir ilk olmakla kalmıyor; dünyada da nüfusu 16 milyonu geçen mega bir kentte yapılan ilk Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı.

Planın 9 ana hedefi var: