Drift yapan sürücü, kaçarken otobüs durağına çarptı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücü, 10 kilometre süren kovalamacanın ardından otobüs durağına çarptı. Kaza sonucu yara almayan sürücü Faruk C. (20) gözaltına alındı ve toplam 65 bin 161 lira ceza kesildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, otobüs durağına çarptı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Faruk C. (20), gözaltına alındı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede devriye gezen polis ekipleri, sürücüsünün drift attığı 16 ALK 130 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. 10 kilometre süren takibin ardından, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, otobüs durağına çarptı. Durakta kimsenin olmaması olası faciayı önlendi.
Gözaltına alınan, ehliyeti olmadığı için kaçtığı belirtilen sürücü Faruk C.’ye 'Ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'Drift atmak' suçlarından toplam 65 bin 161 lira cezai işlem uygulandı.
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