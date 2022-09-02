Drone ile takip edilen kamyonette 222 kilo esrar ele geçirildi
Gaziantep'te, polis ekiplerinin drone ile havadan takip ederek durdurduğu kamyonette, 222 kilo 770 gram esrar ele geçirildi. Kamyonet şoförü, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu suçlarının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Nizip-Gaziantep otoyolunda şüphe üzerine kamyoneti takibe aldı.
ŞOFÖR GÖZALTINDA
Drone ile havadan takip edilen kamyoneti durduran ekipler, narkotik köpeği ‘Agros’ ile arama yaptı.
Aramalarda 222 kilo 770 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, şoförü gözaltına alarak, Emniyet'e götürdü.
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