DSİ'den Muğla'da ormanlık alana maden ocağı projesi

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü’nce, Seydikemer ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi Sazak mevkisinde A Grup Kalker Ocağı projesinin yapılması planlanıyor. Proje için 8 Ocak’ta ÇED süreci başlatıldı.

ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre, proje kapsamında 3,54 hektarlık alanda açık ocak işletmeciliği yöntemiyle yılda 400 bin ton kalker üretimi yapılacak.

Proje alanının tamamı, 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planında “orman alanı” içerisinde yer alıyor. Bu nedenle dosyada, ÇED sürecinin ardından Orman Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında gerekli izinlerin alınacağı ifade edildi. Dosyada ayrıca, en yakın yerleşim biriminin proje alanına yaklaşık 290 metre mesafede olduğu bilgisine yer verildi.

Öte yandan, elde edilecek kalker malzemesinin DSİ’nin başta Seydikemer olmak üzere bölgedeki dere ıslahı ve altyapı projelerinde kullanılması planlanıyor.