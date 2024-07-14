DSİ içme suyu hattında göçük: 3 işçi öldü!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından sulama kanalı açma çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Toprak altından kalan 3 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 14.07.2024 - 19:23
DSİ içme suyu hattında göçük: 3 işçi öldü!
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Olay, Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle'de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalı çalışmaları esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle toprakta göçük meydana geldi. 4 işçi toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yapılan çalışmalar sonucunda göçükten bir kişi yaralı olarak kurtarılırken 3 kişi hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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