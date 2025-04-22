DSİ ‘maliyet yüksek’ dedi yurttaş çözüm bekliyor

Yayınlanma: 22.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 22.04.2025 - 04:00

Baraj nedeniyle ortaya çıkan hafriyat sorunu devam ederken DSİ’nin bölgede bulunan iki fay hattı üzerine döküm yapması, zeytinliklerin kamulaştırılmak istenmesi yurttaşların tepkisini çekiyor.

Mahalle muhtarı Mehmet Eskicioğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) İzmir Bölge Müdürlüğü’nün baraj hafriyatını yüzde 60 eğimli bir alana döktüğünü söyledi. Hafriyatın, yerleşim alanına sadece 60 metre mesafede olduğunu belirten Eskicioğlu, yol inşaatı sırasında toprağın kaymaya başladığını ifade ederek “Her an büyük bir tehlike yaşanabilir. DSİ’yi defalarca uyardık ama dikkate alınmadık” dedi.

Mahalleli ise hafriyatın yaklaşık 750 metre uzaklıktaki Yiğitler Deresi kıyısındaki depolama alanına taşınabileceğini belirtti. Yurttaşlar, bu alanın uygun olduğunu ve risk taşımadığını dile getirdi. Ancak DSİ yetkilileri, bu talebe karşılık “Maliyet çok yüksek, taşıyamayız” yanıtını verdi.