İSKİ açıkladı: 19 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 19 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 19 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
19 NİSAN 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
19 Nisan Cumartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 82.03 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 19 Nisan'da doluluk oranı şöyle sıralandı:
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
- Ömerli Barajı: %94,34
- Darlık Barajı: %81,28
- Elmalı Barajı: %95,94
- Terkos Barajı: %81,57
- Alibey Barajı: %64,41
- Büyükçekmece Barajı: %73,18
- Sazlıdere Barajı: %58,73
- Istrancalar Barajı: %92,28
- Kazandere Barajı: %97,6
- Pabuçdere Barajı: %97,17
Etiketler: #İSKİ #baraj doluluk oranı #Baraj #İstanbul
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