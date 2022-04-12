DSİ, Yusufeli Barajı için 'Beşli çeteye' 3,4 milyar TL ödedi

12 Nisan 2022 Salı, 08:11

Kamuoyunda Beşli çete olarak bilinen şirketlere yaptırılan ve ülkenin en yüksek barajı olan Artvin’deki Yusufeli Barajı projesi adeta yandaşlara rant kapısı oldu. Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı, ilçe merkezi ve köyleri de su altında bırakacak. Bu nedenle de 152 yıllık tarihinde 7’nci kez taşınmaya hazırlanan ilçede taşınma işlemi 5 ay sürecek. Yeni ilçe merkezinde, konut, dükkân ve okulların inşaatları ise sürüyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı da 150 yıllık tarihinde 7’nci kez yerleşim yeri değiştirilecek olan ilçe için çok sayıda ihale düzenledi. Sadece TOKİ’nin ilçenin yeni yerleşim yerinde 2 bin 597 konut inşa edeceği açıklandı. TOKİ’nin düzenlediği ihaleler de yine yandaşların sahibi veya ortağı olduğu inşaat şirketlerine verildi.

5’Lİ ÇETEYE YAPTIRDI

Yusufeli Barajı’nın yapımı için DSİ’nin kasasından milyarlarca lira harcandı. Bu ihale pastasının en büyük dilimi ise kamuoyunda beşli çete olarak bilinen ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen inşaat şirketlerine gitti. DSİ, 2012 ile 2021 yılları arasında düzenlediği toplam yaklaşık 3 milyar 400 milyon TL değerindeki 5 ayrı ihaleyi beşli çeteden Limak İnşaat, Cengiz İnşaat ve Kolin İnşaat’a verdi. Beşli çeteye verilen ihaleler şu şekilde:

Yusufeli Barajı için ilk ihaleyi Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü “Yusufeli Barajı ve HES İnşaatı” adı altında 13 Ağustos 2012 tarihinde düzenledi. Bu ihale tam 486 milyon 875 bin TL’ye beşli çeteden Limak İnşaat, Cengiz İnşaat ve Kolin İnşaat’ın kurduğu iş ortaklığına verildi.

9 Mayıs 2013’te ise DSİ, Yusufeli Barajı ve HES geçici bağlantı yolları için pazarlık usulüyle ikinci bir ihale düzenledi. Bu ihale de tam 31 milyon 712 bin TL’ye Limak İnşaat’a verildi.

DSİ, 30 Mart 2018’de de “Yusufeli Barajı ve HES İkmali” adı altında üçüncü ihaleyi açtı. Pazarlık usulüyle düzenlenen ikmal inşaatı ihalesi de rekor bedelle, tam 1 milyar 428 milyon TL’ye Limak’a verildi.

9 Nisan 2021 tarihinde DSİ Yusufeli Barajı için dördüncü ihaleyi düzenledi. “Yusufeli Barajı ve HES Tamamlama ve Mansap Düzenlemesi” adı altında düzenlenen bu ihale de 1 milyar 299 milyon TL’ye yine Limak İnşaat’a verildi.

DSİ Yusufeli Barajı için beşinci ihaleyi ise 4 Haziran 2021 tarihinde düzenledi. “Yusufeli Barajı Gölü Altında Kalan ENH (AG-OG-YG Hattı) Deplaselerinin Yapılması” adı altında pazarlık usulüyle düzenlenen ihale de tam 104 milyon 499 bin TL’ye önceki ihalelerde olduğu gibi yine beşli çeteden Limak İnşaat’a verildi.

Beşli Çete, sadece baraj inşaatı ihaleleriyle de yetinmedi. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 1 Nisan 2021’de düzenlediği Yusufeli Barajı ve HES Projesi kapsamında inşa edilen Artvin-Erzurum Devlet Yolu’nun ihalesi de 208 milyon 929 bin TL’ye Limak İnşaat’a verildi.

BAYRAKTAR AYRINTISI

TOKİ de yeni ilçe merkezi için milyonlarca liralık ihaleler düzenledi. TOKİ’nin ihale verdiği inşaat şirketlerinin sahiplerinin bağlantıları ve ortakları da oldukça dikkat çekici.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre TOKİ, 27 Haziran 2018’de “Artvin İli Yusufeli İlçesi 1 Bölge Kamu ve Sosyal Donatılar İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” adı altında bir ihale düzenledi. Bu ihaleyi 69 milyon 122 bin TL teklif veren Özülke İnşaat ile Maksem Yapı iş ortaklığının aldığı açıklandı.

TOKİ, Özülke İnşaat ile Maksem Yapı iş ortaklığına 16 Ocak 2020 tarihinde de 361 milyon 144 bin TL’lik bir ihale daha verdi. Bu ihale de yine Yusufeli’nin yeni ilçe merkezine konut, dükkan, belediye binası, ticaret merkezi ve hastane inşa edilmesi için verildi.

İhaleyi alan Özülke İnşaat ile Maksem Yapı ortakları arasında yer alan Nevzat Özülke ismi ise dikkat çekiyor. Çünkü Nevzat Özülke 17-25 Aralık operasyonun ardından görevden alınan Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın oğluyla da başka bir şirkette ortaklar.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, Eski AKP’li Bakan Erdoğan Bayraktar’ın 17-25 Aralık Yolsuzluk Operasyonu’nda gözaltına alınan oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar ile TOKİ’den ihale alan Nevzat Özülke, Bmm Grup İnşaat isimli bir şirkette ortaklar.

AKP’DEN ADAY ADAYI

19 Kasım 2021 tarihinde de TOKİ yeni ilçe merkezine anaokulu, ilkokul ve lise binaları inşa edilmesi için bir ihale düzenledi. Bu ihaleyi de 75 milyon 756 bin TL’ye İzbay İnşaat ve Binbay Yapı İnşaat iş ortaklığına verildi.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre ise TOKİ’nin milyonlarca liralık ihaleler verdiği İzbay İnşaat ve Binbay Yapı İnşaat şirketlerinin merkezi Siirt’teki aynı adreste yer alıyor. Şirketlerin sahibinin de Bedrettin Binbay olduğu belirtiliyor. Binbay, 2018 Genel Seçimlerinde AKP’den milletvekili aday adayı olmuştu.

PASİFİK’İN DE ORTAĞI

TOKİ, 2 Nisan 2021 tarihinde de “Artvin İli Yusufeli İlçesi Tekkale ve Meşecik Köyleri 300 Adet Köy Evi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” adı altında bir ihale düzenledi. Pazarlık usulüyle düzenlenen bu ihalenin de 204 milyon 459 bin TL’ye Gökyol Taahhüt ve İlerleyen İnşaat iş ortaklığına verildiği açıklandı. İhaleyi alan şirketlerden İlerleyen İnşaat’ın sahibi Abdulkerim Fırat ise aynı zamanda Pasifik GYO A.Ş.’nin de ortağı.

Pasifik GYO A.Ş.’nin bir diğer ortağının ise AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan olduğu biliniyor. Fatih Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise hemşehrisi. Rize Güneysu doğumlu Fatih Erdoğan, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı AKP’li Melih Gökçek döneminde de belediyeden milyonlarca liralık ihaleler almıştı.