DT Genel Müdürü Karadağlı’nın açıklamalarına tepkiler sürüyor: Sendikalardan açıklama geldi

Yayınlanma: 21.09.2024 - 11:58

Güncelleme: 21.09.2024 - 11:58

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın “Çalışmayacaksınız istifa edin. Lale Devri bitti” açıklamasına tepkiler sürüyor.

Bu kapsamda yazılı açıklama yayımlayan Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği’nden (DETİS); “Karadağlı’nın beyanatında, kurumdaki herkesi töhmet altında bırakan ‘Çalışmayacaksanız istifa edin, Lale Devri bitti’ şeklindeki maksadını aşan ifadeler ne yazık ki kurum çalışanlarını derinden yaralamış, çalışma şevklerini baltalamış ve büyük bir üzüntüye sevk etmiştir. Siyasal iktidarlar, idarecilerini kurumlarını iyi yönetsinler, sorunları çözüme ulaştırsınlar, daha önce başarılamamış olanları başarsınlar, verimliği artırıp, çalışma barışını sağlasınlar diye görevlendirirler, kamuoyuna şikayet etsinler diye değil. Bir kurumun işleyişinden ve personelinin verimli çalışmasından birinci derece o kurumun yöneticileri sorumludur. Bir Genel Müdür, kurumu ve çalışanlarını kötüleyerek, onur kırıcı söylemler ve ithamlarla çalışanlarını kamuoyunun önünde rencide ederek başarıya ulaşamaz. Sağlıklı bir iş ortamı oluşturmak için yapılan eleştiriler yıkıcı değil, yapıcı olmalıdır” denildi.

"HER İLÇE VE KÖYDE TURNA YAPAN BİR KURUM"

“Konunun bu şekilde basında gündeme getirilmesi; kaçınılmaz olarak toplumun gözünde, çalışmayan, beleşçi bankamatik sanatçısı algısını oluşturmakta, yurdun dört bir köşesinde sahneye çıkan oyuncularımızı ve çalışmak istediği halde çeşitli nedenlerle çalıştırılmayan oyuncularımızı da töhmet altında bırakmaktadır” denilen açıklamda şu ifadeleri yer verildi:

“Yüzlerce personel içinde birkaç kişiden yola çıkarak sanki kurumda kimse çalışmıyormuş gibi bir hava yaratmak en hafif deyimiyle haksızlıktır. Unutulmamalıdır ki, Devlet Tiyatrosu sadece büyük şehirlerde sahnesi olan bir kurum değildir. Türkiye’nin 14 bölgesindeki yerleşik sahnesiyle, 81 ilin tamamına, yüzlerce ilçe ve köye düzenli turne yapan bir kurumdur. Bu bölgelerde yıllarca çalışan her sezon bir kaç oyunda görev alan oyuncuların ‘Lale Devri’ hiçbir zaman olmadı. Üstelik de bütün bu faaliyetleri genellikle yoksulluk sınırı çerçevesinde aldıkları maaşlarıyla başaran insanlardır söz konusu olan. Kurumu tanımadan, misyonunu anlamadan, çalışma koşullarını içselleştirmeden kurum hakkında verilen her olumsuz demeç Devlet Tiyatrosu’nu karalamak için fırsat kollayan, halkın gözünde küçük düşürmeye çalışan, bunun için avuçlarını ovuşturarak bekleyen pek çok kesimin ekmeğine yağ sürmek demektir! Böyle bir ortamda, kurum idarecilerinin kurumu içine alan her söze, verilen her demece çok daha dikkat etmeleri gerekmektedir. Devlet Tiyatrosu’nun aleyhinde kullanılabilecek, çalışanları şaibe altında bırakan her türlü söz, her türlü yaklaşım kurumu asla ileriye götürmeyecektir, bunun farkına varılması kurumumuzun olduğu kadar yöneticilerin de yararına olacaktır.”

"BİRLİK, MÜCADELE, UMUT"

Karadağlı’nın ifadesine Kültür Emekçileri Sendikası’ndan (Kültür Emek-Sen) da tepkiler gecikmedi.

Sendikadan yapılan açıklamada; “Kurumu ve çalışanlarını zan altında bırakan bir açıklamadır. Karadağlı’nın bulunduğu makam çözüm üretme makamıdır. Kamuda hiçbir kurum yetkilisi, çalışanlarını topluma şikâyet etmez” denildi. Sendikadan Karadağlı’ya şu sorular yöneltildi: “Görev verilip de çalışmıyorum diyen bir sanatçımız var mı? Yıllardır çalışmadığını iddia ettiğiniz sanatçılara, neden görev verilmemiş? Çalışmak isteyip projeler sunan, fakat görev verilmeyen kaç sanatçı bulunuyor? Bu sanatçıların teşvikleri kesildi mi? Teşvik kesintisi hangi hukuki dayanağa göre yapıldı?” Açıklamada; “Kamuda hiçbir kurum yetkilisi, çalışanlarını topluma şikâyet etmez. Özellikle sanat kurumları bir ekip çalışmasını hedef alır. Çalışanlar da toplumla birlikte nasıl bir değer yarattığımızın bilincinde olarak sanatçı duyarlılığına ve onuruna yakışan bir şekilde Anadolu’nun ücra köşelerine kadar hizmet vermeye devam eder. Devlet Tiyatroları’na karşı oluşturulan bu olumsuz algının, sanat emekçilerinin birlik, mücadele, umut ve örgütlü gücüyle kırılacağını bildiririz” denildi.