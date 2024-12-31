Düğün halayında kavga
Küfürleşme nedeniyle başlayan tartışma, halay sırasında kavgaya dönüştü. İki aile birbirine saldırırken olay kameraya yansıdı.
İstanbul Esenyurt’un Osmangazi Mahallesi’nde bir düğün salonunda dün akşam saatlerinde yaşanan olay, eğlencenin kavgaya dönüşmesiyle son buldu. İddiaya göre, düğünde küfürleşme nedeniyle iki kişi arasında başlayan tartışma, çevredeki davetlilerin araya girmesiyle kısa süreliğine yatıştırıldı.
Dakikalar sonra halay çekildiği sırada taraflar arasında yeniden hararetlenen tartışma, bu kez kavgaya dönüştü. Düğün salonunun dışına kadar taşan olayda iki aile birbirine girdi.
Polis ekiplerinin müdahale ettiği olay sonrası kavgaya karışanlar hakkında soruşturma başlatıldı. Düğün ise kavganın ardından yarıda kesildi.
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