Düğün konvoyunda drift yapan sürücü için harekete geçildi
Ordu'nun Ünye ilçesinde, düğün konvoyundaki otomobil sürücüsünün drift yaptığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, trafiği tehlikeye sokan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Ünye-Çaybaşı kavşağındaki yolda, pazar akşamı düğün konvoyundan uzaklaşan sürücü, plakasını söktüğü otomobille drift yapmaya başladı.
Otomobil sürücüsünün sahil yolunu kapatarak drift yaptığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, otomobili sürekli döndüren sürücünün, lastik yakarak duman çıkardığı ve damadın da alkışlarla desteklediği anlar yer aldı. Trafikte bekleyen diğer sürücüler ise korna çalarak duruma tepki gösterdi.
Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, trafiği tehlikeye sokan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
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