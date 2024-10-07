Düğün konvoyunda 'korna' kavgası: Zor ayırdılar!

Yayınlanma: 07.10.2024 - 09:39

Güncelleme: 07.10.2024 - 09:39

İstanbul Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde düğün nedeniyle konvoy yapan bir grup korna çalarak cadde üzerinde ilerlemeye başladı.

Çocuklarının uyuduğunu söyleyen bir mahalle sakiniyle düğün konvoyundaki araç sürücüleri arasında tartışma yaşandı. Dakikalar süren tartışmalar sonucunda olay kavgaya dönüştü. Mahalle sakinleri korna çalan servis minibüsüne saldırdı.

DAKİKALARCA DEVAM ETTİ

Camlara taş atan tekme ve yumruklarla saldıran gruba konvoydaki araç sürücüleri de karışık verince ortalık karıştı. İki grup birbirine tekme, yumruk ve taşlarla saldırdı. çevredeki vatandaşların ayırmaya çalıştığı grup dakikalarca kavgaya devam etti.

Kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, görüntülerde şahısların birbirine dakikalarca saldırdığı görüldü.

İhbarlar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Grup polislerin müdahalesi sonucunda zorlukla ayrıldı.