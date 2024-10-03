İsrail ordusu, üst düzey 3 Hamas üyesinin, 3 ay önce öldürüldüğünü iddia etti

İsrail ordusu, yaklaşık 3 ay önce, aralarında Ruhi Müşteha'nın da olduğu 3 üst düzey Hamas üyesinin öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail ordusu, üst düzey 3 Hamas üyesinin, 3 ay önce öldürüldüğünü iddia etti
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AA
Yayınlanma: 03.10.2024 - 14:44

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hamas Siyasi Büro üyeleri Ruhi Müşteha, Samih es-Serrac ve Sami Avde'nin yaklaşık 3 ay önce Gazze'nin kuzeyinde "yer altında" bulundukları sırada öldürüldüğü öne sürüldü.

Hamas'tan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

7 EKİM SONRASI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 788 Filistinli öldü, 96 bin 794 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.


Etiketler: #israil #Hamas #üye

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