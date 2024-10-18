Düğün konvoyunu görüntülerken kazaya karıştı: 3 yaralı

Elazığ’da düğün sonrası konvoyu görüntüleyen kişinin bulunduğu araca tır çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Düğün konvoyunu görüntülerken kazaya karıştı: 3 yaralı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2024 - 09:40

Güney Çevre Yolunda önceki gün, düğün sonrası konvoya katılan araçlardan birinden sarkan şahıs, cep telefonu ile konvoyu görüntülemeye çalıştı. Bu sırada yolu kullanan iki tır da korna çalarak konvoya destek verdi.

YARALILAR VAR

Bir süre sonra şerit değiştiren tır, 2 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, o anlar konvoyu çekmeye çalışan kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.


Etiketler: #düğün #Düğün konvoyu

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