Düğün magandaları aranıyor... Evlerinden cephane çıktı!

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde düğünde havaya ateş ederek sosyal medyada paylaşım yapan şahısların evinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 12.10.2023 - 17:17
Düğün magandaları aranıyor... Evlerinden cephane çıktı!
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Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afşin ilçesinde düğünde havaya rastgele ateş açan ve o anların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan şahısları tespit etti.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR!

Yapılan araştırmalar neticesinde şüphelilerden H.P. (26), F.P. (23), M.P. (33), O.P. (29) isimli şahısların evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 tabancaya ait şarjör, 9 minimetre çapında 350 fişek, 4 av tüfeği, 2 tüfeğe ait şarjör, 7.62 çapında 8 fişek ve 2 adet kurusıkı tabancaya ait şarjör ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı aktarıldı.


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