Köprüde bir maganda... Otomobile önce yumruk attı, sonra çarptı!

Yayınlanma: 07.10.2023 - 16:37

Güncelleme: 07.10.2023 - 16:52

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa yönünde bugün öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

CAMA YUMRUK ATTI, BAĞIRDI VE ARACA ÇARPTI!

İddiaya göre; köprüde seyir halindeki 34 HD 4989 plakalı hafif ticari araç sürücüsü ve başka bir otomobil sürücüsü olan Emrah Güvenç arasında yol tartışması çıktı. Hafif ticari sürücüsü, Emrah Güvenç ve ailesinin bulunduğu otomobilin önünde durdu. Daha sonra hafif ticari araç sürücüsü, Güvenç Ailesi'nin otomobilinin camına yumruk atarak bağırdı.

Siniri geçmeyen sürücü ardından aracıyla geri giderek tartıştığı sürücünün otomobiline çarptıktan sonra gitti. Bu sırada otomobilde bulunan sürücü Emrah Güvenç'in çocuğu korkudan ağlamaya başladı.

ÇOCUĞU VE EŞİ PANİKLEDİ

Emrah Güvenç o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, 34 HD 4989 plakalı hafif ticari sürücüsünün aracından inerek tartıştığı sürücünün otomobilinin camına vurduğu, "Erkeksen aşağıya in" diye bağırdığı, o sırada otomobil içerisindeki çocuğunun ağlaması ve eşinin paniklediği görülüyor.