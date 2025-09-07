Düğün mekanında 'alkol' kavgası: Kurşun yağdırdılar!

Olay, 1 Eylül Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Maden Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kır düğünü için mekana gelen 2 kişi, içeride alkol almak istedi. Ancak işletme sahibi Abdulkadir K. (62), çalışanı Mehmet K. (31) ve Müslüm O. (50) ile Ahmet Ş. ve Azerbaycanlı Muhammet G. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda küfürleşme yaşanınca, işletme sahibi Abdulkadir G. ruhsatlı silahıyla ateş açmaya başladı. Bunun üzerine Ahmet Ş. ve Muhammet G.’de silahla işletme sahibine karşılık verdi. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada düğün salonunda panik yaşanırken, birbirini darbeden 3 şüpheli yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

SARIYER POLİSİ YAKALADI

İhbar üzerine olay yerine Sarıyer Devriye Ekipler ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Kavgaya müdahale eden polis ekipleri, 5 kişiyİ gözaltına aldı. Ayrıca olayda kullanılan 3 silaha da el konuldu. Diğer yandan gözaltına alınan Abdulkadir K., Mehmet K., Müslüm O., Ahmet Ş. ve Muhammet G. emniyete götürüldü.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınan ve haklarında adli işlem başlatılan 5 şüpheliden 3’ü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Abdulkadir K., Ahmet Ş. ve Muhammet G. 'Kasten yaralama', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.