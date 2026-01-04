Düğün organizatörü kardeşlerin işyerine kaldırım taşıyla saldırdı!

Olay, 31 Aralık’ta saat 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzlerini kapüşon ve şapkayla gizleyen 2 kişi, Burcu Uğur ve ablası Gizem Köse’nin işlettiği düğün organizasyonunun ofisine kaldırım taşıyla saldırdı. İş yerinin camlarını kıran şüpheliler, daha sonra koşarak bölgeden uzaklaştı.

Saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Dükkanın camlarının kırıldığını fark eden kız kardeşler, polis merkezine giderek, saldırıdan tadilat masrafındaki anlaşmazlığından sorumlu tuttuğu dükkan sahibi B.Y.’den şikayetçi oldu.

TAVANIN SU ALMASINDAN DOLAYI ANLAŞMAZLIK

Daha önce tavanın su aldığını, bu konuda da iş yeri sahibiyle anlaşmazlık yaşadıklarını anlatan Burcu Uğur, “İş yeri sahibi B.Y., sorumluluğu üzerinden atıp, müteahhidi suçluyordu. Onu aradığımızda da iş yeri sahibiyle görüşmemiz gerektiğini söyledi. Her yağmurda aynı sorunu yaşıyoruz. Elektrik hattımız defalarca zarar gördü, yaptırdık ancak yine aynı olay başımıza geldi. Müşterilerimizle görüşemiyoruz, davet alamıyoruz. B.Y.’ye tadilatı yaptıralım, kiradan düşelim diye teklifte bulunduk. Bunu da kabul etmedi” diye konuştu.

"CANIMIZLA TEHDİT EDİLİYORDUK"

İş yeri sahibine ihtar çektiklerini belirten Uğur, “Bunun üzerine ‘Oğullarım duyarsa sizi burada barındırmaz’ dedi. Avukatımıza da ‘İş yerlerini açtırmam, gününüzü görürsünüz’ gibi tehditlerde bulundu. Yani canımızla tehdit ediliyorduk. Tam bunun üzerine yeni yılın ilk gününde iş yerimize geldiğimizde, camın kırıldığını gördük. Güvenlik kamerasında da şüphelilerin, B.Y.’nin evinden çıktığını gördük. Araçla dükkanın önüne gelip, ‘Camı kırabilir misin’ diye kendi aralarında konuşuyorlar. Sonrasında gidip, yüzlerini kapattıktan sonra geri geliyorlar. Taşları cama fırlatıp, kaçıyorlar ve yine B.Y.’nin evine giriyorlar” dedi.

"İTİBAR ZEDELENMESİ YAŞIYORUZ"

Şüpheliler hakkında şikayetçi olduklarını ve haklarını alana kadar vazgeçmeyeceklerini anlatan Uğur, “Bugün taş atan, yarın silah da kullanabilir. Konuyu emniyete bildirdik. Bir itibar zedelenmesi yaşıyoruz. Davetlilerimiz ‘Bir şey olur mu’ diye düşünmesinler diye uğraşıyoruz. Yasal çerçevede hakkımızı arayıp, ardından da maddi ve manevi tazminat davası açacağız” ifadesini kullandı.

İŞ YERİ SAHİBİ SUÇLAMAYI REDDETTİ

İş yeri sahibi B.Y. ise saldırıyla bir ilgisinin olmadığını, şüphelileri tanımadığını öne sürdü. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.