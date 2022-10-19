'Yanımdaki kıza baktın' kavgası: Düğün salonu kan gölüne döndü!

19 Ekim 2022 Çarşamba, 08:50

Olay, Fatih İskender Paşa Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir grup vatandaş doğum günü kutlamak için düğün salonunda toplandı.

Bir süre eğlendikten sonra gruptan biri yanındaki kıza baktığını söylediği kişiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

KALDIRIM TAŞLARI HAVA UÇUŞTU

Düğün salonunda birbirlerine tekme, tokat ve sandalyelerle saldıran kişilerden biri silahını çıkardı. Daha sonra silahını ateşleyen kişi salon içinde iki kişiyi vurdu. Gittikçe şiddetlenen kavga kısa sürede salon içinden sokağa taştı. Sokakta da üç kişinin vurulduğu kavgada cam şişeler ve kaldırım taşları havada uçuştu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavga eden grupları ayırmaya çalışırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etmeye başladı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

TANIĞIN GÖZÜNDEN YAŞANANLAR

Düğün salonunu kan gölüne çeviren hadisenin tanıklarından Muhammed Akyüz, şunları söyledi:

"İçeride doğum günü kutluyorlardı. Kıza bakma mevzusundan çıkmış. İçeride kavga ediyorlar, kavga dışarı çıkmış. İçeride iki kişi vuruluyor silahla. Sonra dışarıya çıkıyorlar. Dışarıda üç kişi vuruluyor. Biri ensesinden, biri sırtından diğeri ise kolundan vuruluyor. Kolundan vurulan kaçtı. Sonra polis memurları geldi. Olayı hallettiler. Ama 6-7 el ateş edildi. Cam şişe falan fırlattılar birbirilerine."