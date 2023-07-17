Düğün salonundaki dekorun altında kalan 5 yaşındaki çocuk öldü
İzmir'in Torbalı ilçesinde düğün salonunda dekor amaçlı kullanılan duvarın altında kalan Deniz Efe Çelebi (5) hayatını kaybetti, Eğmen Gürbüz ise (7) yaralandı.
İzmir'in Torbalı ilçesi Fevzi Paşa Caddesi'nde dün akşam saatlerinde düğün salonunda dekor amaçlı kullanılan duvar, düğün sırasında devrildi.
Deniz Efe Çelebi ile Eğmen Gürbüz duvarın altında kaldı. Çelebi hayatını kaybetti, yaralanan Gürbüz ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Deniz Efe Çelebi'nin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bu sırada anne Emel ile baba Engin Çelebi, gözyaşlarına boğuldu.
"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"
Engin Çelebi, "Çocukların önünde oynadığı dandik duvar, güya rüzgardan devrilmiş. Oğlum öldü, diğer çocuk yaralı. Onun durumu da kötü. Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.
Deniz Efe Çelebi’nin cenazesinin Tire ilçesinde toprağa verileceği belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında işletme sahibi S.T. ile mesul müdürü D.S.Ş. gözaltına alındı.
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