Deprem nedeniyle arazilerde 2 metreyi bulan çökmeler çiftçileri zorluyor

AA
18 Nisan 2023 Salı, 12:35
<p>Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Pazarcık ilçesine bağlı Kadıncık Mahallesi'nde tarım arazilerinde 2 metreye yakın yükselme ve çökme meydana geldi.</p>

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Pazarcık ilçesine bağlı Kadıncık Mahallesi'nde tarım arazilerinde 2 metreye yakın yükselme ve çökme meydana geldi.

<p>Kentte 6 Şubat'ta yaşanan 7,7 ve 7,6'lık depremler, can ve mal kaybına yol açarken, tarım arazilerine de zarar verdi. Kadıncık Mahallesi kırsalındaki arazilerde de çökme ve yükselmeler oluştu.</p>

Kentte 6 Şubat'ta yaşanan 7,7 ve 7,6'lık depremler, can ve mal kaybına yol açarken, tarım arazilerine de zarar verdi. Kadıncık Mahallesi kırsalındaki arazilerde de çökme ve yükselmeler oluştu.

<h3><span style="font-size: medium; font-weight: 400;">Tarım arazilerinin bazı bölgelerinde yaklaşık 200 metre arayla birbirine paralel iki yüzey kırığı ortaya çıktı. Çiftçiler, tarlalarda oluşan çökme ve yükselme nedeniyle sulama ve traktörle ilaçlama yaparken zorlanıyor.</span></h3>

Tarım arazilerinin bazı bölgelerinde yaklaşık 200 metre arayla birbirine paralel iki yüzey kırığı ortaya çıktı. Çiftçiler, tarlalarda oluşan çökme ve yükselme nedeniyle sulama ve traktörle ilaçlama yaparken zorlanıyor.

<h3>"DEPREM KÖYÜMÜZÜ VURDU"</h3> <p>Kadıncık Mahallesi Muhtarı Mehmet Hayırsöz, depremin herkesi etkilediğini söyledi.</p> <p>Hayırsöz, köyde yüzey kırıkları oluştuğunu dile getirerek, şunları kaydetti:</p>

"DEPREM KÖYÜMÜZÜ VURDU"

Kadıncık Mahallesi Muhtarı Mehmet Hayırsöz, depremin herkesi etkilediğini söyledi.

Hayırsöz, köyde yüzey kırıkları oluştuğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

<p>"Tarlanın bir bölümü düşerken, diğer tarafı yükselmiş. Bir tarafı yüksek, bir tarafı engin. Yaklaşık 2 metre yükseklik farkı var. Önceden suyu buradan bıraktın mı tarlanın sonuna kadar gidiyordu. Artık bıraktın mı diğer taraftan gitmez. Suyu bıraktın mı sonuna kadar gitmesi gerek."</p>

"Tarlanın bir bölümü düşerken, diğer tarafı yükselmiş. Bir tarafı yüksek, bir tarafı engin. Yaklaşık 2 metre yükseklik farkı var. Önceden suyu buradan bıraktın mı tarlanın sonuna kadar gidiyordu. Artık bıraktın mı diğer taraftan gitmez. Suyu bıraktın mı sonuna kadar gitmesi gerek."

<p>Ortaya çıkan bu durumun düzeltilmesi gerektiğini vurgulayan Hayırsöz, "Arazimizde buğday, sarımsak, mısır, ayçiçeği, pancar, domates, biber, arpa ekiyoruz. Deprem arazimizi de etkiledi" ifadelerini kullandı.</p>

Ortaya çıkan bu durumun düzeltilmesi gerektiğini vurgulayan Hayırsöz, "Arazimizde buğday, sarımsak, mısır, ayçiçeği, pancar, domates, biber, arpa ekiyoruz. Deprem arazimizi de etkiledi" ifadelerini kullandı.

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