Düğün yolunda feci kaza: 6 yaralı

Yayınlanma: 09.07.2023 - 11:13

Güncelleme: 09.07.2023 - 12:05

Samsun'un İlkadım ilçesi Yoybelen Mahallesi'nde sabah saat 08.00 sıralarında Aydın'dan Rize’ye giden Cengiz A. idaresindeki yolcu otobüsü, düğüne gidenleri taşıyan Caner B. yönetimindeki otobüse arkadan çarptı.

Kazada yolcu otobüsünün muavini Fahri Bozkurt (29) ve otobüste bulunan yolcu Naz Kızılyalım (9) ile düğüne giden otobüste bulunan yolculardan Nimet Özcan (52) Nergiz Balıkçı (42) Berfin Özcan (26) ve Derya Özkul (31) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.