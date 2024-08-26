Düğün yolunda feci kaza... Midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Yayınlanma: 26.08.2024 - 16:40

Güncelleme: 26.08.2024 - 16:40

Kaza, Denizli-Antalya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Acıpayam’ın Yazı Mahallesi’nde yaşanan akrabalar, İzmir’deki yakınlarının düğününe katılmak üzere Bayram Karagöz idaresindeki 20 KK 204 plakalı midibüs ile yola çıktı.

Seyir halindeki midibüs, Pamukkale ilçesine bağlı Karataş Mahallesi yakınlarına geldiğinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Sürücünün tüm çabalarına rağmen kontrolünü sağlayamadığı araç, bir süre zikzaklar çizdikten sonra orta refüje yan devrildi. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Kazada, midibüste şoför dahil bulunan 26 kişiden 20’si yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere sevk edilen yaralılardan birinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Devrilen midibüs nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre iki yönde tek şeride düştü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.