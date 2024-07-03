Antalya'da turistleri taşıyan midibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tur midibüsünün beton direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda turist yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 03.07.2024 - 10:30
Antalya'da turistleri taşıyan midibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Sabah erken saatlerde meydana gelen trafik kazasında Alanya’da bulunan otellerden aldığı Rus ve Belerus uyruklu turistleri Antalya Havalimanı’na götürmek üzere yola çıkan midibüs, Manavgat Çevreyolu Demokrasi Köprülü Kavşağı girişinde kaza yaptı.

Köprülü kavşak girişinde bulunan beton direğe çarpan midibüs çarpmanın şiddetiyle yan yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, çarpışmanın şiddetiyle midibüs hurdaya döndü.

Midibüs sürücüsü de dahil çok sayıda yabancı turistin yaralandığı kazada yaralılar 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


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