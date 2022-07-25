Düğünde ateş açanları uyaran damadın babası bıçaklandı
Aksaray'da yapılan köy düğününde kurusıkı tabanca ile hava ateş eden kişileri uyaran damadın babası Ramazan Yeşilgöz (45), çıkan kavgada bıçaklanarak yaralandı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Aksaray merkeze bağlı Kargın köyünde Tayfun ve Eda Yeşilgöz'ün evinin önünde yapılan düğünde meydana geldi. Damat Tayfun Yeşilgöz'ün babası Ramazan Yeşilgöz, iddiaya göre kurusıkı tabanca ile havaya ateş eden davetlileri uyardı.
Çıkan kavgada gelinin yakını Tahsin A. (25), Ramazan Yeşilgöz'ü karından bıçaklayarak yaraladı. Kavga sırasında ayrıca Yeşilgöz'ün yakınları Tuncay Yeşilgöz (43), Erdal Keser (36) ile Seher Keser (28), yumruk ve sopa darbeleri ile yaralandı. 4 kişi, çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün taburcu olduğu,
Ramazan Yeşilgöz'ün ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Bu arada Tahsin A. ile birlikte olaya karıştığı öne sürülen T.A. (17) ve Erhan G. (25) gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
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