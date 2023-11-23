Düğünde bıçaklı silahlı kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta bir düğünde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Azat G. (16) silahla yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 23.11.2023 - 20:57
Düğünde bıçaklı silahlı kavga: 1 yaralı
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Kahramanmaraş'ın Yavuz Selim Mahallesi Haydarbey Caddesi’nde iddiaya göre, sokakta yapılan düğünde taraflar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Azat G., vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polislerin olay yerine gitmesiyle taraflar dağılırken ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Azat G., ambulansla hastaneye götürüldü. Burada tedavi altına alınan Azat G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis olay yerinde inceleme yaparken Azat G.’yi yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.


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