Cumhuriyet Gazetesi Logo
Düğünde dehşet... Eşinin eski nişanlısını öldürdü!

Düğünde dehşet... Eşinin eski nişanlısını öldürdü!

16.08.2025 09:55:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Düğünde dehşet... Eşinin eski nişanlısını öldürdü!

Antalya'da S.S., katıldığı düğünde karşılaştığı eşinin eski nişanlısı Ali Bulgurcu’yu öldürüp, arkadaşı Mustafa Dikmen'i yaraladı.

Yeşildere Mahallesi’ndeki bir düğünde dün saat 21.30 sıralarında dehşet bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Ali Bulgurcu (16), arkadaşı Mustafa Dikmen (22) ile birlikte mahalledeki bir düğüne katıldı. Bulgurcu ile burada karşılaştığı eski nişanlısının eşi S.S. (20) arasında tartışma çıktı. Bu sırada iddiaya göre; Mustafa Dikmen'in elindeki ekmek bıçağını alan S.S., ikiliye saldırdı. Kavgaya, S.S.'nin tanıdıkları M.S. (51), B.C.G. (19) ve M.P. (37) de dahil oldu.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Karın bölgesinden yaralanan Ali Bulgurcu ile çeşitli yerlerinden bıçaklanan Mustafa Dikmen, çağrılan sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Bulgurcu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüpheliler M.P., B.C.G., M.P. ve S.S. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

"S.S. TARAFINDAN BIÇAKLANDIK"

Mustafa Dikmen hastanede alınan ifadesinde, kendisinin Ali Bulgurcu ile aynı mahalleden arkadaş olduklarını, maktulün eski nişanlısının şüpheli S.S. ile evli olduğunu, olay günü düğün alanında S.S. ile karşılaştıklarını, S.S.'nin elindeki ekmek bıçağı ile kendisine ve maktule saldırdığını, kavgaya sonradan diğer şüpheliler M.S., B.C.G ve M.P.'nin karıştığını, kendisinin ve maktulün S.S. tarafından bıçaklandığını ifade etti.

"EŞİME BAKTI, RAHATSIZ ETTİ"

S.S. polisteki ifadesinde, Ali Bulgurcu'nun, eşine uzun uzun baktığını, Mustafa Dikmen'in ise eşini rahatsız ettiğini, kavganın bu nedenle çıktığını ileri sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.S. serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

ÜÇ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Antalya'da düğünde karşılaştığı, eşinin eski nişanlısı Ali Bulgurcu’yu öldüren S.S. ile diğer iki şüpheli B.C.G. ve M.P., bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

İlgili Konular: #Cinayet #Antalya #düğün

İlgili Haberler

13 yaşındaki Ümit'i sandalyeyle öldürdüler
13 yaşındaki Ümit'i sandalyeyle öldürdüler Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan kavgada S.T (34) ve kardeşi E.T. (32) tarafından yumruklanıp başına sandalyeyle vurulan Ümit Atar (13) hayatını kaybetti. Şüpheli 2 kardeş gözaltına alındı.
İzmir'de dehşet: Anne bebeğini öldürdü, ardından intihar etti
İzmir'de dehşet: Anne bebeğini öldürdü, ardından intihar etti İzmir’in Dikili ilçesinde, iddiaya göre ailevi sorunlar yaşayan bir kadın, iki kızını bıçakladı. 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 3 yaşındaki kardeşi ağır yaralandı. Olayın ardından aynı bıçakla intihar eden kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
4 kişiyi öldürdü, dağlara kaçtı: Bar katliamı zanlısı aranıyor
4 kişiyi öldürdü, dağlara kaçtı: Bar katliamı zanlısı aranıyor ABD'nin Montana eyaletinde, bir bara girerek dört kişiyi öldüren zanlı Michael Brown’ın yakalanması için başlatılan insan avı üçüncü gününde sürüyor. 45 yaşındaki Brown’ın saldırının ardından dağlık alana kaçtığı belirtilirken, arama çalışmaları bölgeye yoğunlaştı.