Düğünde dehşet: Öfkelendiği çocuğu havaya kaldırıp yere fırlattı

Konya’da bir düğün salonunda yanlarından uzaklaşan çocuğu yakalayan babası olduğu belirtilen bir kişi, çocuğu havaya kaldırıp yere attı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 12.08.2024 - 15:11
Abone Ol google-news

Olay, geçen Cuma akşamı merkez Meram ilçesinde bulunan düğün salonunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, düğüne gelenler arasında bulunan küçük bir çocuk yakınlarının yanından ayrılıp salonunun içine girdi. Çocuğu takip eden başka bir çocuk da peşinden koştu. Bu sırada babası ve annesi olduğu iddia edilen iki kişi de salonunun kapısına geldi.

Diğer çocuğun yanında getirdiği küçük çocuğu birden havaya kaldıran babası olduğu öne sürülen şahıs, çocuğu birden yere attı. Bu sırada içeriden çıkan bir kadın da öfkeli adamı çocuğun yanından uzaklaştırmaya çalışarak tepki gösterdi.

Çocuk ve yanındakiler yürüyerek uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


konya haberleri çocuğa şiddet haberleri

İlgili Haberler

Mersin'de otizmli çocuğa şiddete 12 ay hapis cezası

Mersin'de otizmli çocuğa şiddete 12 ay hapis cezası
Ağrı'da Kuran kursunda çocuğa şiddet: İmam serbest bırakıldı!

Ağrı'da Kuran kursunda çocuğa şiddet: İmam serbest bırakıldı!
Kreşte 2 buçuk yaşındaki çocuğa şiddet iddiası! Çocuğun başı yarıldı, aileye geç haber verildi

Kreşte 2 buçuk yaşındaki çocuğa şiddet iddiası! Çocuğun başı yarıldı, aileye geç haber verildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler