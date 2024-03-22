Kreşte 2 buçuk yaşındaki çocuğa şiddet iddiası! Çocuğun başı yarıldı, aileye geç haber verildi

Yayınlanma: 22.03.2024 - 12:57

Güncelleme: 22.03.2024 - 12:57

Kırıkkale'de özel bir kreşte eğitmen olan A.K. iki buçuk yaşındaki çocuğu kolundan savurdu. Dengesini kaybeden çocuk başını önce masaya sonra yere çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, eğitmenlerin panik anları görüldü.

Olayın arından çocuğun ailesine haber verilmesi üzere, çocuk hastaneye kaldırıldı. Baba, doktorların hastaneye gelinmekte gecikildiğini ve çocuğun 24 saat boyunca risk altında olduğunu öğrendiklerini söyledi.

"YAKLAŞIK BİR SAAT SONRA ARADILAR"

Öğretmenin kamerada görüldüğü şekilde olmadığını iddia ettiğini anlatan Kuşdoğan, "Eşimi telefon ile aradılar, oğlum Hasan Efe'nin kafasının masaya çarparak yarıldığını, önemsenecek her hangi bir şeyin olmadığını söylediler. Anne, baba olarak kreşe gittik. Kreşte de çocuğumuzun başındaki yaranın derin olduğunu gördük. Hemen çocuğumuzu alarak, hastaneye gittik. Çocuğuma hastanede röntgen ve tomografisi çekildi. Daha sonra da çocuğumun 24 saat boyunca risk taşıdığını söylediler. Hastaneye gelmekte de gecikildiğini söylediler. Daha sonra çocuğumun kafasına dikiş atıldı. Hastaneden çıktıktan sonra da biz kreşe gittik. Bu olayın nasıl olduğunu sorduk. Kamera görüntülerini izledik. Kamera görüntüsü onlara göre yanlış yansıyormuş. Bize, 'kamera görüntüsünde bizim iteklediğimiz gözüküyor ama iteklemedik. Biz savurmadık, elinden tuttuk' dediler" dedi.

"AMBULANS ÇAĞIRILMAMIŞ"

Olay sonrasında klinik yetkililerinin ambulans çağırmadığını ifade eden Kuşdoğan, "Ama kamera görüntüsünde eğitmenin çocuğumuzu kolundan savurduğunu gördük. Kolundan savuruyor, masaya çarpıyor, daha sonra yere düşüyor, yerde de kafasını yere vuruyor ve orada kalıyor. Daha sonra da alıyorlar, elini yüzünü temizliyorlar. Üstünü temizliyorlar. Yaklaşık bir saat sonra da bizi arıyorlar. Bu özel kreşte telefon yok mu, hiç mi aracınız yok? Hastaneye götürmüyorlar, 112'yi aranıp ambulans çağrılmıyor, hiçbir şey yapılmıyor. Sadece diyorlar ki, 'hiçbir şey yok, biz böyle bir şey olsun istemedik.' Sonuçta 2,5 yaşında, 32 aylık bir çocuk. Konuşamayan, kendini ifade edemeyen bir çocuk. Biz oraya çocuğumuzu ne dövülsün diye ne de savrulsun diye götürdük. Ama sonuç bu" diye konuştuğu.