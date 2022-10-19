Düğünde 'halay' kavgası: Ölü ve yaralılar var

19 Ekim 2022 Çarşamba, 07:39

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde bir düğünde halay çekme meselesinden ötürü tartışma çıktı. Tartışmada birkaç kişi tarafından darp edildiği iddia edilen 17 yaşındaki H.D., evine giderek pompalı tüfeği aldı.

Tüfekle düğünü basan H.D., burada Sedat Gizlenir'e ateş açtı. Sedat Gizlenir olay yerinde hayatını kaybederken, kurşunların isabet ettiği E.Ş. ve D.D. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

H.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.