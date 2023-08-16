Düğünde havaya ateş açan 3 şüpheli serbest bırakıldı

Yayınlanma: 16.08.2023 - 13:16

Güncelleme: 16.08.2023 - 14:10

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 12 Ağustos tarihinde düğün öncesi gelinin yaşadığı eve giden damat tarafı, trafikte seyrederken havaya ateş açarak ilerledi.

Kalabalık grup, gelinin yaşadığı evin sokağına geldiğinde de meşaleler yakıp araçlarından inerek havaya tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açmayı sürdürdü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde havaya ateş açılırken sokakta bulunan çocukların korkarak elleriyle kulaklarını kapatıp otomobillerin arkasına saklandığı görüldü.

Polis, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine soruşturma başlattı. Havaya ateş açtıkları belirlenen şüphelilerden F.K. (32) E.T. (19) ile U.B. (22) gözaltına alınırken 2 tabanca ile 1 tüfeğe de el konuldu.

SERBEST BIRAKILDILAR

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.