Düğünde ilginç anlar... Damat tarafına davul zurna eşliğinde şampuanla duş aldırdılar
Hatay’da damat tarafını ıslatma geleneği devam ettiren yurttaşlar, düğün esnasında şampuan ve hortumla davul zurna eşliğinde adeta damat tarafına duş aldırdılar. Eğlenceli görüntülerin ortaya çıktığı görüntüler izleyenleri gülümsetti.
Hatay'ın Erzin ilçesine 1900’lü yılların başında yerleşen Girit asıllı Türkler, geleneklerini bir asırdan fazladır devam ettiriyorlar.
Kültürlerinden uzaklaşmadan hayatlarına devam eden yurttaşlar, geçtiğimiz gün Turunçlu Mahallesi’nde gerçekleşen düğünde de ‘damat tarafını ıslatma’ geleneğini tekrarladılar.
Düğün esnasında damat tarafını ıslatan kız tarafı, hortumla su tutarak şampuanla erkek tarafına adeta duş aldırdı.
Gülümseten görüntülerin ortaya çıktığı düğünde sırılsıklam ıslanan erkek tarafı düğüne ve davul zurna eşliğinde oynamaya ıslak şekilde devam etti.
Geçmişten gelen asırlık geleneği günümüzde de devam ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar, yapılanların düğünlere eğlence kattığını söylediler.
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