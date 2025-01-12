Düğünde maganda kurşunu! 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Kozan’da düğünde havaya ateş açılması sonucu 9 yaşındaki Kemal Azgın kafasından vurularak ağır yaralandı. Çocuğun hayati tehlikesi sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana’nın Kozan ilçesinde, bir düğünde havaya açılan ateş, 9 yaşındaki Kemal Azgın’ın ağır yaralanmasına neden oldu.
Turgutlu Mahallesi’nde dün akşam ailesiyle birlikte düğüne giden küçük Kemal, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahla havaya ateş açması sonucu kafasından vuruldu.
Kozan Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapılan çocuk, durumunun ciddiyeti nedeniyle Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorların hayati tehlikesinin sürdüğünü belirttiği küçük Kemal’in sağlık durumu endişeyle takip ediliyor.
Olayla ilgili Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ekipler, düğünde ateş açan şüphelileri belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bu ürünler artık 'iade' edilemeyecek
- Arınç'tan Mehmet Uçum'a çok sert sözler!
- CHP’lilere ‘kızan’ başkandan tartışmalı karar!
- Fatih Erbakan'a 'Erdoğan' tepkisi
- '1 Milyon Mehmet' hayatını kaybetti
- Erdoğan'dan Şanlıurfa'da 'adaylık sözü'
- ‘Süper yetki’ geri geliyor
- Erkek taraftarlar, Şanlıurfalı kadın sporcuları darbetti
- AKP kongresi karıştı: 'Tek liste' gerginliği
- Özel'den Erdoğan'a 'Kılıçdaroğlu' yanıtı