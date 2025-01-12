Düğünde maganda kurşunu! 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Yayınlanma: 12.01.2025 - 13:54

Güncelleme: 12.01.2025 - 13:54

Adana’nın Kozan ilçesinde, bir düğünde havaya açılan ateş, 9 yaşındaki Kemal Azgın’ın ağır yaralanmasına neden oldu.

Turgutlu Mahallesi’nde dün akşam ailesiyle birlikte düğüne giden küçük Kemal, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahla havaya ateş açması sonucu kafasından vuruldu.

Kozan Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapılan çocuk, durumunun ciddiyeti nedeniyle Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorların hayati tehlikesinin sürdüğünü belirttiği küçük Kemal’in sağlık durumu endişeyle takip ediliyor.

Olayla ilgili Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ekipler, düğünde ateş açan şüphelileri belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.