Düğünde maganda kurşunuyla vurulmuştu: Hayatını kaybetti

Yayınlanma: 09.01.2023 - 14:10

Güncelleme: 09.01.2023 - 14:10

Develi ilçesi Çaylıca Mahallesi'nde bir düğün töreninde, önceki akşam saatlerinde açık havada düzenlenen düğünde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından havaya tabanca ile ateş açıldı.

Kurşunlardan biri, düğünde bulunan evli 2 çocuk babası Mehmet Karabacak'a isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Mehmet Karabacak'ı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

KURTARILAMADI

Tedaviye alınan Karabacak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karabacak'ın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Karabacak, ikindi namazı sonrası toprağa verilecek.

Jandarma, Karabacak'ın ölümüne neden şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.