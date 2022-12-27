Antalya'da acı olay: Yılbaşında davul çalmak için geldi, kalbinden tek kurşunla öldürüldü

27 Aralık 2022 Salı, 12:21

Hatay'ın Dörtyol ilçesinden yılbaşında eğlence merkezlerinde davul çalmak için Antalya'ya gelen Hüseyin Uyulgan'a, birlikte yaşadığı İdal Yılmaz (18) ile evde otururken önceki gün saat 23.20 sıralarında telefon geldi.

KALBİNDEN VURULDU

Uyulgan, sonrasında evden çıkarak, kendisine verilen adrese gitti. Uyulgan, burada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla kalbinden tek kurşunla vuruldu.

KURTARILAMADI

Silah sesini duyanların bildirmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Uyulgan'ı yakındaki özel hastaneye kaldırdı. Uyulgan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatırken, Hüseyin Uyulgan'ın cansız bedeni de otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"KATİLİN BULUNMASINI İSTİYORUM"

Bu sabah morga gelen İdal Yılmaz, Hüseyin Uyulgan'ın gelen telefonla evden çıktığını belirterek, "Sohbet ederken birden telefon geldi ve evden çıktı. Gittiği yerde kalbine bir el ateş etmişler. Katilin bulunmasını istiyorum. Benim eşimi öldüren, herkesi öldürür. Bir an önce bunların bulunmasını istiyorum" dedi.

Hüseyin Uyulgan'ın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak, defnedilmek üzere Hatay'ın Dörtyol ilçesine götürüldü.