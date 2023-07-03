Düğünde maganda kurşunuyla yaralanan Savcı Sayan'ın yeğeni kurtarılamadı
Ağrı'nın eski belediye başkanı Savcı Sayan'ın Ağrı'da katıldığı düğünde maganda kurşunu ile ağır yaralanan yeğeni Ali Sayan (20), hayatını kaybetti.
Karahan köyünde 9 Haziran'da yapılan düğünde rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan'ın başına isabet etti.
Ağır yaralanan Sayan, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ali Sayan, bu sabah hayatını kaybetti.
Sayan'ın cenazesi, yarın Tutak ilçesine bağlı Yukarı Kargalık köyünde toprağa verilecek.
Savcı Sayan da acı haberi, sosyal medya hesabından duyurdu. Düğünde silahı ateşleyenin belirlenip yakalanması için çalışmalar ise sürüyor.
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