Düğünde ortalık savaş alanına döndü
İstanbul Esenyurt’ta bir düğünde ortalık savaş alanına döndü. İki taraf arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde olaysız şekilde başlayan düğünde iki grup arasında başlayan ve nedeni bilinmeyen tartışmada ortalık savaş alanına döndü. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönerken, çok sayıda polis ekibi olaya müdahale etti. Ara sokaklara taşan olay sonrasında düğün iptal edilirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: #kavga #silahlı kavga #Esenyurt
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