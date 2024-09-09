Çorum'da bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı

Çorum’da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çorum'da bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı
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AA
Yayınlanma: 09.09.2024 - 09:05

Muhammet Ö. ve Ali B. arasında Mimar Sinan Mahallesi Rüstem Eren Parkı yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

1 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali B, bıçakla Muhammet Ö'yü yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralı halde Beytepe 5. Cadde'ye kaçan Muhammet Ö, burada sağlık ekiplerince ambulansa alınarak, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Etiketler: #Ambulans #çorum

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