Düğünde skandal görüntüler: Muhtar havaya ateş açtı, davetliyi yaraladı!

Meram ilçesinde Bahçeşehir Mahallesi'nde pazar günü gerçekleşen düğünde Yeşiltekke Mahallesi Muhtarı Ali Ayçiçek, tabancasıyla havaya ateş açmak isterken; düğünde davetli olarak bulunan Halil İbrahim Edizer, bacağından yaralandı.
Edizer ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, muhtar Ayçiçek’i gözaltına aldı.
MUHTAR TUTUKLANDI
Emniyette işlemleri tamamlanan muhtar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Muhtar Ali Ayçiçek’in olaydan kısa bir süre önce damadın yanında tabancasını ateşlediği anların cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.