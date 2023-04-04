Dumlupınar denizaltısı şehitleri facianın 70'inci yılında anıldı

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 13:48

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 14:24

Çanakkale Boğazı'nda 4 Nisan 1953'te Nara Burnu önlerinde İsveç bayraklı gemiyle çarpıştıktan sonra batan Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizci, facianın 70'inci yılında törenlerle anıldı.

Törende, Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından "TCG 1. İnönü" denizaltısından, "TCG Dumlupınar"ın battığı noktaya çelenk bırakıldı.

Şehitler anısına gemiden sirenlerin çalındığı töreni davetliler, "TCG Kumkale" gemisiyle denize açılarak izledi.

Nara Barbaros Şehitliği'ndeki törende ise saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Protokol üyeleri, gaziler ve şehit yakınları, şehitliği ziyaret edip karanfil bıraktı.

Dumlupınar denizaltısında şehit olan er Ahmet Günal'ın oğlu Mustafa Günal, gazetecilere, facia sırasında 3 yaşında olduğunu söyledi.

Babasını net hatırlayamadığını belirten Günal, "Babamı 2 ya da 3 kez gördüm. Üzerinde siyah elbisesi vardı. Bir de beyaz elbisesi olduğundan başka babamla ilgili bir şey hatırlayamıyorum. Duygu tarifi imkansız bu tören. Kelimelerle anlatması zor." dedi.

Türk Deniz Kuvvetlerine ait Dumlupınar denizaltısı, 4 Nisan 1953'te, NATO manevralarından dönerken Çanakkale Boğazı'nda "Naboland" adlı İsveç gemisiyle çarpışarak batmış, 81 Türk denizcisi şehit olmuştu. Bu facianın ardından 4 Nisan tarihi "Deniz Şehitlerini Anma Günü" ilan edilmişti.