‘Dün boyun eğmedik bugün de eğmeyeceğiz’

Yayınlanma: 25.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.07.2024 - 04:00

Lozan Barış Konferansı ve Antlaşması’nın 101. yıldönümü, İnönü Vakfı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Adalar Belediyesi ve Şişli Belediyesi’nin ortak düzenlediği etkinlikle kutlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve gazetemizin yazarları Oktay Ekşi ve Prof. Dr. Ahmet Saltık’ın da katıldığı etkinlik Heybeliada İnönü Müze Evi’nde yapıldı. Açılış konuşmasını İsmet İnönü’nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker yaptı.

LOZAN ZAFERİNİN ÖNEMİ

Lozan’ın zaferinin önemine dikkat çeken İnönü, “Dün boyun eğmediysek bugün de boyun eğmeyeceğiz. Ne mutlu Türküm diyene demeye devam edeceğiz” dedi. İnönü’nün ardından ÇYDD Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat söz aldı. Ardından kürsüye tekrar gelen Özden Toker, Özgür Özel’i davet etti. Özel şunları söyledi: “TBMM’deki dokuz yılımda, Atatürk’e saldıramayıp da İsmet İnönü’ye saldıranlara karşı kayıtsız kalmadım. Tüm iftiraları püskürttük. Boraltan Köprüsü olayında olduğu gibi yeri geldi özür dilettik. Cumhuriyeti sadece askere gitmek vergi vermekle değil kurucu babaların ne yaptığını neler yaşadığını anlamak ve anlatarak savunmak gerekir. ”