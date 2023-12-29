Dünden bu yana haber alınamıyor... Bursa'da kayıp engelli genç aranıyor!

Yayınlanma: 29.12.2023 - 07:45

Güncelleme: 29.12.2023 - 07:45

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, dün öğle saatlerinde evden ayrılan Ahmet Karataş (20), gece saatlerinde eve gelmeyince aile durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Son olarak Narlı bölgesinde görülen Ahmet Karataş için AFAD, jandarma ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan ekip arama çalışmalarına başladı.

Ahmet Karataş hâlâ bulunamazken, arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.